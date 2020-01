Rugby, Sei Nazioni under 20 2020: i convocati dell’Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Diramata la lista ufficiale dei convocati dell’Italia per il Sei Nazioni di Rugby under 20 da parte Fabio Roselli, Responsabile tecnico degli azzurrini. Tutto pronto per le prime due partite contro Galles (venerdì 31 gennaio) e Francia (venerdì 7 febbraio). convocati Sei Nazioni Rugby under 20 2020 Piloni Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969)** Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club 2015)* Lorenzo MICHELINI (Kawasaki Robot Calvisano)** Ion NECULAI (Cavalieri Union)* Tallonatori Matteo BALDELLI (Cavalieri Union)* Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto)* Seconde Linee Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969) Nathanel PANOZZO (Argos Petrarca)* Andrea ZAMBONIN (Rangers Vicenza)* Terze Linee Luca ANDREANI (Bassa Bresciana Leno)* Lorenzo CANNONE (Florentia Rugby)* Angelo MAURIZI (Polisportiva L’Aquila Rugby)* Manuel ZULIANI (Rugby Paese)* Mediani di Mischia Manfredi ALBANESE (S.S. Lazio Rugby ... Leggi la notizia su oasport

newstown_aq : Sei Nazioni, rugby club Vecchio Cuore Neroverde organizza pullman per Italia-Scozia - Betaland_it : #SixNations #Rugby Betaland Malta #scommesse Italia: Smith seleziona 35 atleti: tra cui Sgarbi e Ceccarelli. Tanti… -