Ronin, nuovo album: quando esce. Tutte le anticipazioni Risale ormai al 16 Settembre 2019 Bruto Minore, l'ultimo disco dei Ronin, gruppo guidato da Bruno Dorella. Il disco mantiene forte l'identità della band, anche se non si rassegna alla staticità introducendo nuove soluzioni musicali. Per chi volesse conoscere meglio Bruto Minore e i suoi autori, sabato 18 Gennaio presso le Cantine Coopuf di Varese ci sarà la presentazione dell'album. L'apporto dei nuovi arrivati Uno degli elementi più caratteristici di Bruto Minore, nuova uscita dei Ronin, è la presenza di un violino. Fondamentale in tal senso è stato il contributo del nuovo entrato, il chitarrista Nicola Manzan, che vanta una profonda conoscenza di questo strumento, grazie anche agli studi fatti al Conservatorio. L'apporto del nuovo chitarrista, precedentemente con Bologna Violenta,

