Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy, stasera su Sky Arte il documentario sull'attrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) stasera su Sky Arte omaggio all'indimenticabile e sfortunata Romy Schneider con il documentario di Patrick Jeudy Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy. Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy arriva stasera su Sky Arte, in prima visione, alle 21:15, per l'omaggio a una diva bella e talentuosa quanto sfortunata. Diretto da Patrick Jeudy, il documentario è stato presentato nel 2019 nell'ambito del Cinema Ritrovato di Bologna. Al culmine della sua celebrità, l'attrice Romy Schneider registrò un'intervista sulla sua giovinezza e la sua carriera regalandoci una testimonianza emozionante e significativa che rivedremo in questo intenso documentario. Domenica 12 dicembre 1976. La notte scende su Colonia. La giornalista Alice Schwarzer sta aspettando Romy Schneider nel suo piccolo ufficio a pochi passi dalla cattedrale Alice ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Romy Schneider: I segreti della principessa Sissy, stasera su Sky Arte il documentario sull'attrice) Playhitmusic… - KrankeJugend : RT @theoakdrivein: Romy Schneider & Tomas Milian in the 'Il lavoro' segment from BOCCACCIO '70 Dir. by Luchino Visconti & cinematography by… - carlodigre : @Buzzkanio Romy Schneider, Robbé, così la gente si spaventa. Interessante, anyway -