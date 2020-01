Roma, torna Spinazzola: «Sto bene, penso solo al Genoa» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Leonardo Spinazzola è tornato a Roma: pochissime parole per il terzino giallorosso che era ad un passo dall’Inter Leonardo Spinazzola è sbarcato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino dopo i due giorni passati a Milano. Il suo passaggio all’Inter non si è concretizzato e così il terzino giallorosso è tornato nella Capitale, visibilmente deluso e amareggiato. Ecco le poche parole rilasciate ai giornalisti presenti. «Mi andrò ad allenare. Mi sento bene, penso soltanto a domenica, alla gara contro il Genoa. penso solo a questo» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

