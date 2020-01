Roma, Fonseca: «Under troverà spazio senza Zaniolo» – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, Fonseca commenta il successo contro il Parma: «Giocato per vincere, faremo lo stesso con la Juve. Kalinic il migliore» Paulo Fonseca, allenatore della Roma, si è concesso ai microfoni dopo la convincente vittoria dei suoi ragazzi contro il Parma, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del portoghese. «Abbiamo giocato per vincere e per arrivare alla partita con la Juventus. Sarà una gara molto difficile, giocheremo a casa loro, ma dobbiamo esprimerci come sempre. Mi è piaciuto quasi tutto, la squadra si è mossa bene difensivamente. Anche in attacco abbiamo avuto occasioni per fare gol in 2-3 situazioni. Kalinic? Il migliore. Politano? Fino a quando non è ufficiale non parlo dei giocatori che non sono della squadra. E, con l’infortunio di Zaniolo, adesso Under troverà più spazio in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

