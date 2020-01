Roma e le Euro 6 - Polveri in aumento nel terzo giorno di blocco (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Roma il particolato continua a salire. Nel terzo giorno di blocco totale delle auto diesel la concentrazione di Polveri sottili è aumentata in tutta la città e giovedì sono state ben 11 su 13 le centraline dell'Arpa che hanno registrato valori oltre i limiti, due in più dei giorni precedenti. L'emergenza smog, dunque, non accenna a fermarsi e anche per oggi il Campidoglio ha disposto lo stop a tutte le automobili a gasolio e delle benzina pre Euro 3 nella Ztl "Fascia Verde" e, conseguentemente, anche nella Ztl "Anello Ferroviario" e nella Ztl "Centro Storico". Una misura che più volte, supportati dai dati, abbiamo definito inutile.Solo una centralina sotto al limite massimo. A superare la soglia dei 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo nella giornata di giovedì 16 gennaio sono state le centraline Arenula (60, +5), Bufalotta (69, +8), Cinecittà (69, +3), ... Leggi la notizia su quattroruote

alessioviola : - Una minerale e un caffè, grazie. Ho solo 50 euro, é un problema? -Dovrebbero bastà. #Roma ?? - virginiaraggi : ?? #VERDE SICURO Intesa tra Roma Capitale, Protezione Civile e Regione Lazio per il verde pubblico. Consentirà di… - _Carabinieri_ : Eseguite dai #Carabinieri di Roma Casilina misure cautelari nei confronti di 14 indagati ritenuti responsabili di a… -