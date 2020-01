Roma, Dzeko salterà per squalifica la partita di Coppa Italia con la Juve (Di venerdì 17 gennaio 2020) Juventus-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 22 gennaio, non vedrà tra i protagonisti uno dei big dei giallorossi è cioè il centravanti Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco deve scontare due turni di squalifica, rimediato dopo il 7-1 incassato dalla Fiorentina un anno fa. Leggi la notizia su fanpage

GoalItalia : Roma ai quarti di Coppa Italia senza Dzeko: niente Juve per il bosniaco causa squalifica ?? - angelomangiante : #Ufficiale #Roma 4-2-3-1 Pau Lopez --------------- Florenzi Mancini Smalling Kolarov -------------- Vereto… - sportli26181512 : #Roma Roma, Dzeko salterà per squalifica la partita di Coppa Italia con la Juve: Juventus-Roma, gara valida per i q… -