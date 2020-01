Roma, affondo per Shaqiri del Liverpool: la proposta (Di sabato 18 gennaio 2020) La Roma ha deciso di affondare il colpo per Shaqiri del Liverpool: chiesto il prestito con diritto di riscatto La Roma ha visto sfumare l’arrivo di Matteo Politano dall’Inter e avrebbe deciso di affondare il colpo in casa Liverpool per Xherdan Shaqiri. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso avrebbe chiesto lo svizzero classe ’91 in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

CautEdizzio82 : RT @NicoSchira: Rilancio #Roma per Roger #Ibanez (Atalanta): se arriva il difensore brasiliano, può partire in prestito Mert #Çetin. In pri… - cengizhaskan : RT @NicoSchira: Rilancio #Roma per Roger #Ibanez (Atalanta): se arriva il difensore brasiliano, può partire in prestito Mert #Çetin. In pri… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Rilancio #Roma per Roger #Ibanez (Atalanta): se arriva il difensore brasiliano, può partire in prestito Mert #Çetin. In pri… -