Rocco Papaleo: "Se arrivi da Roma, Torino ti sembra il paradiso terrestre" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per Rocco Papaleo, nato a Maratea nel 1958 e trasferitosi sotto la Mole nel 2017, Torino avrebbe tutte le carte in regola per diventare Capitale europea della cultura. Anzi, secondo lui, già lo è: l’attore ne è follemente innamorato, anche se il suo lavoro rimane molto “Romacentrico”: “Amo svisceratamente Piazza Vittorio. Di sera, quando è illuminata, è incredibile”, afferma in un’intervista al Corriere della Sera.“La scintilla è scoccata quando ho girato ‘È nata una star’ con Luciana Littizzetto. Le riprese sono durate due mesi e ho pensato: cavolo, ma io voglio vivere qui. Alla fine l’ho fatto per davvero. È una città molto elegante, bella ma anche civile e ordinata. Le regole vengono rispettate più che altrove. Se arrivi da Roma, ti sembra il paradiso ... Leggi la notizia su huffingtonpost

