Roberto Poletti rompe il silenzio su Valentina Bisti: “Sono stato male” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Valentina Bisti, Roberto Poletti svela a Unomattina: “Sono stato male e mi ha aiutato” Ha voluto ringraziare Valentina Bisti Roberto Poletti alla fine della puntata di Unomattina di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, quando, dando ai telespettatori l’appuntamento per lunedì, si è rivolto a lei affermando: In questa settimana si è vista la forza della coppia che formiamo. Io sono stato male, senza voce, sbarellato… e tu mi hai guidato. “Siamo in due per questo” ha quindi risposto Valentina Bisti, dicendogli poi: “Adesso, però, per fortuna sei guarito”. Dunque Roberto Poletti ha precisato: “Non sempre quando si lavora insieme si va d’accordo”. Valentina Bisti, gag con Roberto Poletti a Unomattina: “Con le tue scarpe fai la felicità” E all’inizio della puntata di oggi di Unomattina, c’è stata invece una ... Leggi la notizia su lanostratv

pojetti : Ma come fa l’eroica Valentina Bisti a sopportare il vacuo controcanto del dilettante Roberto Poletti quotalega? @Unomattina - pojetti : Alla notizia della scoperta di alcuni falsi invalidi, l’ineffabile Roberto Poletti di @Unomattina si rivolge al car… - FoscaGi : Niente, Roberto Poletti è appena regredito ai 12 anni! ?????? @RaiUno @Unomattina -