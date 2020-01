Roberto, 24 anni, braccia donate all'agricoltura: "Così resto in Sicilia" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sguardo rivolto al futuro e piedi ben piantati per terra, sulla sua terra. Il sogno di Roberto Carbone sta dentro tremila e cinquecento metri quadrati, meno di un ettaro, e profuma di rosmarino, menta, zafferano. E delle altre erbe aromatiche coltivate nel terreno che gli è stato regalato per la laurea. È stato lui, che è nato e vive a Catania e tra poco più di un mese compirà 25 anni, a chiederlo. Roberto è uno dei giovani italiani sotto i 40 anni - da una analisi della Coldiretti un anno fa circa 22000 avevano presentato domanda per l’insediamento agricolo nel Sud Italia - che ha scelto quello che in questi anni è stato definito “il ritorno alla terra”. Ossia costruire il proprio futuro puntando su un comparto, l’agricoltura, associato al passato eppure “settore chiave - è ancora Coldiretti a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

