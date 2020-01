Robert Downey Jr.: “Ecco perché le sceneggiature Marvel funzionano” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Robert Downey Jr. ha spiegato perché secondo lui i film del Marvel Cinematic Universe funzionano a livello di scrittura. Robert Downey Jr. ha spiegato perché secondo lui i film del Marvel Cinematic Universe funzionano a livello di scrittura. L'attore, impegnato nella promozione del film Dolittle, ha partecipato al podcast di Joe Rogan, e in tale occasione si è pronunciato sul franchise Marvel di cui è stato uno dei protagonisti per più di dieci anni, interpretando Tony Stark in dieci dei ventitré lungometraggi usciti finora. perché Iron Man, anzi Tony Stark, è il cuore del Marvel Cinematic Universe Queste le parole di Robert Downey Jr.: "Per me il vero genio del team creativo della Marvel, e in particolare dei fratelli ... Leggi la notizia su movieplayer

GianlucaOdinson : Robert Downey Jr. svela il miglior film della sua carriera, e vi sorprenderà - cinemaniaco_fb : ?????????????? Iron Man avrà davvero un cameo in Black Widow? Ecco la risposta di Robert Downey Jr.… - BestMovieItalia : Iron Man avrà davvero un cameo in Black Widow? Ecco la risposta di Robert Downey Jr. - -