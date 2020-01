Rita Rusic gela Vittorio Cecchi Gori al GF Vip: “Non lo risposerei” (Di sabato 18 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Rita Rusic non vuole risposare Cecchi Gori: “Mi ha massacrato” Poco fa c’è stato il tanto atteso confronto tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic al GF Vip. In questa occasione i due, dopo tanti anni in cui non si sono parlati, sono sembrati essere davvero molto complici l’uno con l’altra. Per tale ragione il conduttore del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per chiedere all’inquilina della casa più spiata dagli italiani se abbia mai pensato di tornare insieme all’ex marito, magari risposandolo. Ma la popolare produttrice cinematografica ha gelato tutti, compreso Vittorio Cecchi Gori, rispondendo schiettamente: “Nooo, ricominciare da capo…Andare in Chiesa…E poi gli avvocati, i tribunali, mi ha massacrato…Così è meglio no? Guarda come andiamo d’accordo…” E Alfonso ... Leggi la notizia su lanostratv

