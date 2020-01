Rischio sul Monviso, geologi al lavoro per la prevenzione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande attenzione agli sviluppi ambientali. Molti studiosi si interrogano sullo stato del Monviso, montagna più alta tra le Alpi Cozie. geologi intervenuti dopo la frana dello scorso 26 dicembre. Tra i possibili motivi individuati ci sarebbe il cedimento della roccia in combinazione con l’abbassamento di temperatura del permafrost. Lo strato perennemente gelato. Leggi anche -> Il … L'articolo Rischio sul Monviso, geologi al lavoro per la prevenzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

