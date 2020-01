Rischio esplosione batteria: richiamata scopa elettrica ricaricabile [INFO E CONTATTI PER IL RESO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) La catena di supermercati Carrefour ha richiamato la scopa elettrica del marchio KLINDO perché la batteria presenta un difetto che potrebbe provocare un’esplosione. Carrefour raccomanda di non utilizzare o caricare questo elettrodomestico e di riportarlo al punto di vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso. Nello specifico il prodotto richiamato è la versione della “scopa elettrica ricaricabile marchio KLINDO (KVCM222P-18)” – EAN 3615005680415. L’azienda fa sapere che il difetto è stato individuato in autocontrollo nel sistema di ricarica della scopa. Carrefour, inoltre, raccomanda di staccare la scopa elettrica dalla presa di corrente, di non utilizzarla più e riportarla assieme alla batteria e al suo caricatore nel punto vendita di acquisto per il rimborso. Per eventuali INFOrmazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Filippine - il vulcano Taal ha devastato l’isola di Luzon : animali sterminati - foreste distrutte dalla cenere. Si teme “esplosione pliniana” - 20 milioni di persone a Rischio [FOTO e VIDEO] : La violenta esplosione del vulcano Taal , nelle Filippine , Domenica 12 Gennaio ha sterminato milioni di animali e piante sull’isola di Luzon e vicino Manila, la metropoli capitale del Paese asiatico. Il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha spiegato che le città più colpite sono quelle più vicine al vulcano : Laurel, Balete, Talisay, San Nicolas, Agoncillo, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Lemery, Tanauan e ...

Violenta esplosione del vulcano Taal nelle Filippine : “Prossima eruzione pericolosa - Rischio tsunami” [FOTO] : nelle Filippine è allerta massima per il vulcano Taal , che sta emettendo ceneri e lava: l’Istituto di vulcano logia e sismologia nazionale ha avvertito del rischio di “un’imminente eruzione pericolosa ” accompagnata dalla possibilità di “uno tsunami vulcanico“. Le autorità hanno emesso un ordine di “evacuazione totale” che interessa quasi mezzo milione di persone che abitano nella zona di ...

Bomba a Brindisi - all'alba scatta l'evacuazione di 54mila abitanti per disinnescarla : "Alto il Rischio di esplosione" : Domenica 15 dicembre sarà città fantasma. Per i cittadini e per gli animali domestici sono state allestite 14 aree di accoglienza, per lo più scuole. I detenuti del carcere di via Appia verranno trasferiti nell'istituto penitenziario Lecce per un giorno

Messina - esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto : l’area è a Rischio - prosegue la bonifica : esplosione ieri a Barcellona Pozzo di Gotto ( Messina ), in una fabbrica di fuochi d’artificio: l’incidente è costato la vita a 5 persone, e 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Oggi prosegue la bonifica dell’area per la presenza di materiale inesploso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo dei Vigili del Fuoco per l’accertamento delle cause. La doppia esplosione sarebbe ...

Allerta birra ritirata dagli scaffali : lattine a Rischio esplosione - alcune sono scoppiate nei negozi [INFO] : L’azienda svedese Systembolaget ha bloccato la vendita di una birra e sta per avviare il richiamo: il prodotto è a rischio di esplosione delle lattine. “Nei nostri negozi sono esplose alcune lattine, così abbiamo preso questa decisione“, ha dichiarato un portavoce di Systembolaget al quotidiano svedese “Aftonbladet“. A chiunque abbia già acquistato la lattina di birra “Omnipollo Tetragrammaton” viene ...

