Rigopiano, il cuoco sopravvissuto: “Viviamo ancora l’incubo, da allora mai più in vacanza” (Di venerdì 17 gennaio 2020) sopravvissuto alla tragedia dell'hotel con moglie e figli, il cuoco pescarese Giampiero Parete parla al Messaggero: "Siamo in terapia da uno psicologo. I miei bimbi amavano la neve, ora la temono. Viviamo nel buio". E domani sarà a Rigopiano per partecipare alla messa in ricordo delle 29 vittime, in occasione dei tre anni dalla tragedia: Leggi la notizia su fanpage

