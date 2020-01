Rigopiano, il cuoco sopravvissuto Giampiero Parete: "I miei bimbi amavano la neve, ora la temono. Viviamo nel buio" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono passati tre anni da quelle ore tragiche, ma Giampiero Parete vive “ancora nel buio” di quegli istanti. sopravvissuto insieme a sua moglie e ai suoi bambini alla tragedia dell’hotel Rigopiano (la struttura abruzzese travolta dalla valanga nel gennaio 2017, ndr), il cuoco pescarese si racconta sulle pagine del quotidiano Il Messaggero.“Da allora non abbiamo fatto più vacanze. Non ce la sentiamo. Sicuramente non andremo più a fare una settimana bianca ... I miei figli? La neve che prima amavano come tutti i bambini ora non la vogliono più vedere ... Quando ci è capitato di dover andare per qualche giorno fuori città, non in ferie, mi hanno chiesto ‘Papà, ma dobbiamo per forza andare in un albergo?’ ed ancora ‘Papà, ma sei sicuro che sia abbastanza resistente?’”.L’uomo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

