Riforma della legge elettorale | e ora che succede? Tutte le alleanze sono a rischio

Riforma della prescrizione - in cosa consiste : cosa cambia l’emendamento Bonafede : Ieri è stata bocciata la richiesta di Costa di annullare la Riforma della prescrizione penale, ma in cosa consiste la modifica tanto discussa? Sin da quando nel dicembre del 2018 il Ministro della Giustizia Bonafede ha voluto inserire nella legge “Spazzacorrotti” un emendamento che Riforma la prescrizione penale, dal parlamento e dalle sedi dei giuristi […] L'articolo Riforma della prescrizione, in cosa consiste: cosa cambia ...

Prescrizione - Nordio”Riforma Bonafede inizio della fine” : "Se andiamo avanti di questo passo" con la modifica delle norme sulla Prescrizione "siamo davanti all'inizio della fine della civiltà giuridica. Abbiamo cominciato con questo per arrivare all'eliminazione delle impugnazioni, con una deriva giudiziaria assolutamente incivile". Lo ha detto il magistrato Carlo Nordio intervenendo al convegno sulla Prescrizione "Senza fine. L'omicidio della ragionevole durata del processo", in corso all'Hotel ...

Giustizia - Verini (Pd) : “Renzi bluffa. Italia viva ha votato con Salvini e la destra per impedire l’avvio della Riforma del processo penale” : “Come gli capita, Renzi bluffa. Ieri, infatti, Italia viva ha votato con Salvini e con la destra per impedire, sostanzialmente, l’avvio della riforma del processo penale che non si limita solamente alla riforma della prescrizione, ma punta a garantire il giusto processo”. E’ quanto afferma in una nota il responsabile Giustizia del Pd, Walter Verini. “Da una parte – aggiunge l’esponente dem – ...

Voto ai 18enni per il Senato - via libera della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama al ddl. Parrini (Pd) : “Riforma epocale. Al più presto in Aula” : La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, con l’astensione di Forza Italia, la proposta di legge costituzionale, a prima firma del Senatore Dario Parrini (Pd, nella foto), che abbassa da 25 a 18 anni l’età per votare alle elezioni del Senato e da 40 a 25 per candidarsi, parificandola, dunque, con quella della Camera. “Rispettiamo gli impegni presi, avanti con il cronoprogramma delle riforme” ha ...

Medvedev si dimette insieme all’intero governo. E’ rottura tra il primo ministro russo e Putin sulla Riforma della Costituzione : Il primo ministro della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, in merito alle proposte annunciate dal presidente Vladimir Putin di modificare la Costituzione, ha ritenuto di rassegnare le dimissioni insieme all’intero governo. Lo riportano i media russi, secondo cui il premier avrebbe sottolineato come “questi cambiamenti, quando saranno adottati, apporteranno cambiamenti significativi non solo a una serie di articoli della ...

Due referendum in un anno. I capricci della Lega ci costano 700 milioni di euro. Sul tagliapoltrone chiamare il popolo a pronunciarsi è inutile. L’86% degli elettori voterà la Riforma : “Quando i cittadini scelgono è sempre una buona notizia”. Così Matteo Salvini ha commentato il fatto che grazie ai voti dei suoi senatori si è raggiunta la quota per necessaria per poter chiedere il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che taglia i parlamentari. riforma approvata in via definitiva dalle camere (a cui la Lega ha votato sì per ben quattro volte) e che gode di percentuali di gradimento bulgare fra gli elettori. Il ...

Conte : faremo ampia Riforma dell’Irpef con i frutti della lotta all’evasione : Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Corriere della Sera. Saranno ridotte anche spese improduttive

Il primo ministro francese si è detto disponibile a modificare parte della contestata Riforma delle pensioni : In risposta alle proteste contro la riforma delle pensioni, che in Francia vanno avanti da diverse settimane, il primo ministro francese Edouard Philippe ha fatto sapere in una lettera che il governo è disposto, a certe condizioni, a ritirare la parte

Protesta choc contro la Riforma della giustizia : la toga si suicida : Una toga appesa ad una finestra e lasciata cadere giù, il simbolo del suicidio dell’avvocatura; così a Napoli si Protesta contro la riforma della giustizia che prevede la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. In Piazza Vanvitelli a Napoli Sergio Pisani ha trovato un singolare modo di Protestare contro quello che lui […] L'articolo Protesta choc contro la riforma della giustizia: la toga si suicida proviene ...

Pensione 2020 - chi può lasciare il lavoro e come (prima della prossima Riforma) : Tra un anno quota 100 sarà sostituita da quota 102? Si profilano i primi scontri sulla (necessaria) riforma dell'età per...

Carta Canta - Marco Travaglio su Loft : “Riforma della giustizia - dieci proposte per accorciare i processi penali” : “Quanti vogliono processi più brevi propongono di tornare alla vecchia prescrizione, quella che ha salvato Berlusconi nove volte”. Così Marco Travaglio su Loft ogni giovedì alle 19 con la rubrica esclusiva ‘Carta Canta’, in cui analizzerà i più scottanti temi di attualità. Primo titolo della stagione? ‘Bonafede&Malafede’: il direttore de Il Fatto Quotidiano analizza la blocca-prescrizione, la riforma a ...

Legge elettorale : arriva il Germanicum - depositato il testo della Riforma : La proposta cancella i collegi uninominali del Rosatellum e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. Il partito che non supera il 5% nazionale, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni in 2 Regioni ottiene seggi.

Salvini : mi processino pure - farò da cavia per la Riforma della giustizia : Lo ha detto a Bologna prima di partecipare alla festa della Befana del poliziotto organizzata dal sindacato di Polizia Sap

Secondo Pisapia è «uno scempio» che il PD non abbia fermato la Riforma della prescrizione : Lo ha detto in un'intervista a "Repubblica", criticando molto duramente la subalternità del partito al M5S