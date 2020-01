Ricotta di bufala campana, debutto al Sigep di Rimini (Di venerdì 17 gennaio 2020) In versione dolce, salata, affidata alle sapienti mani di testimonial d’eccezione. La Ricotta di bufala campana dop debutta al Sigep di Rimini, dove sarà possibile degustarla in tutta la sua versatilità, grazie al programma di eventi messo in campo dal Consorzio di tutela presieduto da Benito La Vecchia. “Abbiamo ritenuto strategica la partecipazione all’edizione 2020 del salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione – spiega il presidente – sia per diffondere sempre più la conoscenza e l’utilizzo del nostro prodotto in un settore in cui in questi anni c’è stato un grande interesse per questo eccellente ingrediente per la preparazione di dolci, paste alimentari, gelati, pizze e tanto altro ancora”. Sorella di latte della mozzarella di bufala campana dop, la Ricotta di bufala campana dop è un alimento ad alta ... Leggi la notizia su ildenaro

