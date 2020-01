Riconversione ex Istituto Agrario, potrebbe arrivare la svolta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – L’argomento “ex Istituto Agrario” resta appuntato sull’agenda di governo e l’amministrazione vuole, a stretto giro, la svolta. A tal proposito il primo cittadino sta programmando soluzioni tali da poter incidere nell’immediato e compiere una efficace Riconversione del sito, così come più volte auspicato dallo stesso governo cittadino. Adesso potrebbe arrivare la svolta. Di Cerbo ha inviato proprio ieri una missiva al presidente della Provincia di Benevento chiedendo di convocare un tavolo tecnico per trovare un punto di convergenza e dare un senso all’immobile, ancora di proprietà dell’ente di Rocca dei Rettori, e che oggi versa in una condizione di totale abbandono. “E’ stato un atto dovuto, necessario e che chiarisce l’intera vicenda legata all’ex Istituto Agrario. Ho contattato il presidente Antonio Di Maria per trovare una ... Leggi la notizia su anteprima24

