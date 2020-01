Riconoscimento facciale, l'Ue frena: al vaglio bando per 5 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un piano in attesa che vengano introdotte nuove regole per la privacy e la protezione dei dati personali. Eccezioni al divieto potrebbero essere fatte per i progetti di sicurezza, per la ricerca e lo sviluppo Leggi la notizia su repubblica

