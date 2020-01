Richiedenti asilo trattati come schiavi: 150 euro al mese per 10 ore di lavoro ogni giorno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dei Richiedenti asilo hanno denunciato i datori di lavoro per le condizioni lavorative inique a cui erano costretti a sottostare sotto minaccia. La denuncia di alcuni Richiedenti asilo ha fatto emergere le condizioni di sfruttamento a cui alcuni migranti sono sottoposti. I tre migranti hanno raccontato come si svolgeva il lavoro in un magazzino di … L'articolo Richiedenti asilo trattati come schiavi: 150 euro al mese per 10 ore di lavoro ogni giorno NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

