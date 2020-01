Repubblica: Meret scivola in panchina (le sue condizioni fisiche non c’entrano) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Su Repubblica il ribaltone tra i pali del Napoli. Con Ospina che supera Meret nelle gerarchie di Rino Gattuso. Scrive il quotidiano: “La legge (non scritta) è diventata una certezza anche nel Napoli. Il titolare Meret – così lo aveva definito Gattuso, al momento del suo arrivo – è scivolato in panchina. Tra i pali ci va Ospina. Tre indizi fanno una prova e il terzo si consumerà domani al San Paolo contro la Fiorentina. Il ribaltone si è completato”. Repubblica scrive che, nella scelta fatta da Gattuso non c’entra però l’infortunio subito dal portiere friulano. “Il colombiano avrà ancora spazio e la scelta è stata presa al netto delle condizioni fisiche non eccezionali di Meret. Gattuso ha le idee molto chiare e i segnali vanno tutti in questa direzione”. Dunque, ormai è chiaro che il tecnico partenopeo ha deciso di dare spazio ad Ospina, nonostante ... Leggi la notizia su ilnapolista

