Repubblica: Ghoulam vuole la Francia, il Napoli è aperto a valutare offerte (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli non ha smesso di lavorare sul mercato. Giuntoli pensa ad un terzino sinistro, ma molto dipende dal futuro di Ghoulam, scrive Repubblica Napoli. L’algerino ha giocato l’ultima volta il 6 ottobre, contro il Torino, poi è sparito dai radar. Con Gattuso non è mai stato convocato e adesso si è fermato di nuovo per affaticamento muscolare. Scrive il quotidiano: “Il recupero sempre rinviato rappresenta sicuramente un problema per il Napoli che ha un solo specialista di ruolo (Mario Rui) per la seconda parte del campionato. Le riflessioni sono in atto e un cambio sulla fascia non è affatto da escludere. A Gattuso non dispiacerebbe un rinforzo sulla corsia mancina, ma tutto naturalmente dipende da Ghoulam. Il suo procuratore, Jorge Menndes, è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione per rilanciarsi. Ghoulam preferirebbe tornare in Francia e ha messo il Marsiglia ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Repubblica: #Ghoulam vuole la #Francia, il #Napoli è aperto a valutare offerte Giuntoli ha già individuato il suo… - news24_napoli : Repubblica – Napoli, è Tsimikas il prescelto per la fascia… - Pe_Es_ : Repubblica - Napoli, è Tsimikas il prescelto per la fascia! Ghoulam punta al Marsiglia CorSport - Ghoulam non ha i… -