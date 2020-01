Renzi sul Pd: “Lo pensavo riformista, invece a rimorchio dei grillini” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Duro attacco quello di Matteo Renzi al Pd, che in un’intervista radiofonica l’ha definito un partito a rimorchio dei grillini. La critica è riferita alle ultime scelte dei dem relative soprattutto alla prescrizione, in cui Italia Viva ha votato con il centrodestra differentemente dai suoi ex colleghi. Renzi: “Pd rimorchio dei grillini” Secondo lui la riforma Bonafede, entrata in vigore il 1 gennaio 2020, favorisce l’incertezza e il populismo giudiziario. “Un obbrobrio“: così l’ha definita senza mezzi termini. Per questo motivo in commissione Giuistizia Italia Viva ha espresso un voto contrario alla soppressione della proposta di legge del forzista Enrico Costa che prevedrebbe l’eliminazione della norma. Un voto comune con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia contro la maggioranza del governo di cui anch’egli fa ... Leggi la notizia su notizie

