Renzi ‘rompe’ con il Pd: Italia Viva correrà da sola in Calabria e Puglia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Italia Viva correrà da sola in Calabria e in Puglia. Il Pd non ci sta e attacca: “L’atteggiamento di Renzi rischia di essere un regalo a Salvini”. ROMA – Italia Viva correrà da sola in Calabria e in Puglia. Rottura definitiva, quindi, tra Renzi e i democratici con l’alleanza che regge solo in Emilia Romagna per un precedente patto tra lo stesso senatore e il candidato Bonaccini. Italia Viva correrà da sola in Calabria e in Puglia Una ‘corsa solitaria’ in Calabria per cercare di sottrarre voti al Partito Democratico. E’ questo il piano di Matteo Renzi che ha deciso di rompere definitivamente i rapporti con il Nazareno dopo il voto in commissione a favore della legge sulla prescrizione di Bonafede. Nessun sostegno al momento a Pippo Callipo il prossimo 26 gennaio mentre in Puglia l’ex premier ha deciso di allearsi con ... Leggi la notizia su newsmondo

