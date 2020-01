Renzi dà consigli a Di Maio su come muoversi alla Farnesina: «Si faccia aiutare dai professionisti» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Già nella giornata di giovedì, con un post sulla sua attivissima pagina Facebook, aveva dato l’ennesima picconata al Partito Democratico sulla riforma della prescrizione. Oggi, dai microfoni di Radio Capital (durante lo spazio mattutino della trasmissione Circo Massimo), il leader di Italia Viva è tornato a ribadire la sua posizione e quella del partito che ha fondato tre mesi fa. E non solo. Matteo Renzi consiglia Di Maio e suggerisce al ministro degli Esteri di affidarsi ai professionista della Farnesina. LEGGI ANCHE > Travaglio attacca Italia Viva: descrive il partito di Renzi come «i giullari di corte» «Mi permetto di dare un suggerimento a Di Maio senza polemiche: la Farnesina ha ottimi professionisti, anch’io all’inizio ero partito prevenuto, prima di lavorarci insieme – ha detto Matteo Renzi a Circo Massimo, su Radio Capital -. Il ministro degli Esteri ... Leggi la notizia su giornalettismo

