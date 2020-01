Renzi ancora contro il Pd: "Sono al rimorchio dei grillini" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Renzi in questi giorni è un concentrato di loquacità. Questa mattina il capo di Italia Viva ha parlato ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, dove ha ribadito la sua opinione sul Partito Democratico, del quale è stato segretario per 5 anni: "il Pd va a rimorchio dei grillini, io pensavo che fossero la casa dei riformisti".Questo giudizio è legato ovviamente alla Riforma Bonafede della prescrizione, che secondo l'ex Premier "apre all'incertezza e al populismo giudiziario". Renzi, poi, ne ha avute anche per Luigi Di Maio che, secondo il suo punto di vista, non starebbe rendendo un servizio al Paese come Ministro degli Esteri: "Mi permetto di dare un suggerimento a Di Maio senza polemiche: la Farnesina ha ottimi professionisti, anch'io all'inizio ero partito prevenuto prima di lavorandoci, il ministro degli Esteri si faccia aiutare, e le nostre priorità Sono di ... Leggi la notizia su blogo

