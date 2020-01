Renault Captur, la prova de Il Fatto.it – La best seller sarà anche ibrida – FOTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) A sette anni dal lancio, Captur si presenta tutta rinnovata, con linee ancora più accattivanti, interni realizzati con materiali di livello, un equipaggiamento di sicurezza completo che le ha permesso di conquistare le 5 stelle Euro NCAP e un ventaglio di motorizzazioni che spaziano dal benzina al diesel e dal gpl all’ibrido plug-in (in arrivo a metà anno). La francesina ha convinto un milione e seicentomila clienti nel mondo, centosettantamila solo in Italia. Numeri che le hanno permesso di conquistare il primo gradino del podio nelle vendite del segmento B-Suv nel Belpaese. Esternamente i designer, nonostante il look muscoloso, le hanno conferito linee più morbide, allungandola di 11 cm e allargandone il passo di oltre 2 cm. I gruppi ottici che richiamano la firma luminosa C-Shape, dettaglio identitario del brand, sono 100% a LED anche nel posteriore. Il dinamismo che la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

