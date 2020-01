Rebecca English svela: "Harry ha sempre voluto scappare ma nel 2018 qualcosa è cambiato" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Novella Toloni La corrispondente reale del Daily Mail ha accompagnato per anni il duca di Sussex in giro per il mondo e oggi svela quanto fosse generoso e caloroso e il momento in cui ha visto cambiare la sua personalità Divertente, sensibile, onesto ed empatico con gli altri, così Rebecca English descrive il principe Harry nel suo editoriale sul Daily Mail. La corrispondente reale del quotidiano britannico ha trascorso gli ultimi 15 anni al fianco del duca di Sussex, scoprendone lati del carattere e sfaccettature che molti non conoscono. E’ proprio la giornalista inglese, attraverso il suo articolo, a svelare cosa volesse da sempre Harry cioè "andarsene lontano" e "sapere cosa dicono di lui le persone". Ma confessa anche di aver capito il momento esatto in cui lui è cambiato. Rebecca English ha esordito come corrispondente reale nel 2006 e al fianco del principe Harry ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

Rebecca English Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rebecca English