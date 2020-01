Real Madrid, Zidane: "Setien? Daremo battaglia al Barcellona" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Zizou tra mercato e allenatori avversari, su tutti il successore di Valverde in blaugrana. Merengues in campo dopo il successo in Supercoppa. Leggi la notizia su foxsports

DiMarzio : 'Oggi il #Clasico non è più lo stesso' #Messi, nostalgia di...#CR7 - FrancescoMoli16 : RT @PierSRicchiuti: Il Real Madrid negli ultimi 20 anni ha dovuto giocarsela contro Ronaldinho, Messi, Iniesta, Xavi, Neymar e tutti gli al… - PaoloM1975 : RT @PepppJ: Senza Ronaldo la media gol del Real Madrid e tra le peggiori della loro storia, però per qualche folle senza Ronaldo si gioca m… -