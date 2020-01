Real Madrid-Siviglia, Liga: news, pronostico e formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Real Madrid – Siviglia sabato ore 16:00 Il Real Madrid è tornato lunedì scorso dalla lunga e gratificante trasferta in Arabia Saudita. La vittoria della Supercoppa di Spagna, per la prima volta organizzata sotto forma di torneo a quattro squadre, ha confermato i progressi recenti della squadra di Zinedine Zidane. Al di là degli aspetti tattici e tecnici il Real Madrid ha dato l’ennesima prova di grande concretezza e di solidità nei tornei a eliminazione diretta. Nonostante le impreviste assenze per infortunio – su tutte quella di Eden Hazard, il più importante acquisto stagionale – l’impressione è che la squadra possa ancora una volta ambire alla vittoria di ogni competizione a cui partecipa. Dalla finale di Supercoppa, vinta domenica ai calcio di rigore contro l’Atletico Madrid, alcuni giocatori sono rientrati in non perfette condizioni fisiche. Il ... Leggi la notizia su ilveggente

DiMarzio : 'Oggi il #Clasico non è più lo stesso' #Messi, nostalgia di...#CR7 - zazoomblog : Real Madrid Zidane: Setien? Daremo battaglia al Barcellona - #Madrid #Zidane: #Setien? #Daremo… - FrancescoMoli16 : RT @PierSRicchiuti: Il Real Madrid negli ultimi 20 anni ha dovuto giocarsela contro Ronaldinho, Messi, Iniesta, Xavi, Neymar e tutti gli al… -