Ratzinger, nel giallo del libro sul celibato la verità sta nel mezzo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel giallo vaticano sul libro del cardinale Robert Sarah e Benedetto XVI sul celibato sacerdotale ci sono alcuni punti chiari. Innanzitutto, leggendo il volume, appare assai evidente che gli autori sono due: il porporato africano prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e il Papa emerito. Impossibile credere che la buona fede di Ratzinger sia stata carpita in modo subdolo dal cardinale Sarah. Il libro parla chiaro e ancora prima sono estremamente eloquenti le tre lettere di Benedetto XVI al porporato. Del resto la collaborazione editoriale tra i due è ben nota e dura da molto tempo. Una collaborazione, si può obiettare, non a livelli paritetici, ovvero di un testo scritto a quattro mani come coautori. Se questo è vero, bisogna, però, ammettere l’esistenza di libri di Sarah con contributi e prefazioni del Papa emerito. Volumi, sempre a onor del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

