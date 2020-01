Ramona Badescu a 50 anni mamma: “Avevo congelato gli ovoli, però….” (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ diventata mamma Ramona Badescu, dopo i 50 anni, aveva congelato gli ovuli ma quando si è recata dal ginecologo era già incinta di due settimane A 51 anni Ramona Badescu è diventata mamma! La showgirl è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna mentre passeggia con la carrozzina nel parco. Nonostante la sua età, la showgirl ha avuto la gravidanza in modo naturale e non ha dovuto ricorrere alla fecondazione. A spiegarlo è stata la stessa Badescu durante un’intervista, in cui ha dichiarato che avere un figlio per lei è sempre stato molto importante. Allora ha raccontato di aver sempre voluto un figlio, ma solo quando avrebbe trovato la persona giusta. Siccome questa persona sembrava non arrivare, ha deciso di congelare i suoi ovuli, così da poter un giorno ricorrere alla fecondazione assistita. Tuttavia, quando ha trovato il compagno e con lui ha deciso che era il momento giusto ... Leggi la notizia su kontrokultura

