Raggi lancia nuovo ‘concorsone’: oltre 1.500 assunzioni, largo ai millennials (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – oltre 1.500 nuovi dipendenti per Roma Capitale tra il 2020 e il 2022. Sono i numeri del nuovo concorso del Campidoglio – che verra’ pubblicato tra marzo e aprile e vedra’ partire le prime prove dopo l’estate, con il reperimento totale di 1.512 posti, di cui 1.470 per diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 per dirigenti – presentato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dall’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, e dal direttore del dipartimento Risorse umane, Angelo Ottavianelli. In dettaglio, verranno assunti 20 funzionari avvocati, 100 funzionari amministrativi, 80 funzionari servizi educativi, 80 funzionari servizi tecnici, 140 funzionari assistenti sociali, 250 istruttori amministrativi, 100 istruttori servizi informatico e telematici, 200 istruttori tecnici costruzioni, ambiente e territorio, ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Raggi lancia nuovo ‘concorsone’: oltre 1.500 assunzioni, largo ai #millennials: Roma… - infoitinterno : Roma la Raggi lancia l’allarme: “Troppo smog nella Capitale” - marru74063474 : #Berlusconi lancia le candele al profumo di “cene eleganti” #GwynetPaltrow #14gennaio #CoppaItalia… -