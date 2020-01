Raffica di sbarchi dall'Algeria: allerta per la tratta che porta in Sardegna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mauro Indelicato Nella regione del Sulcis sono arrivati, dal 1 gennaio ad oggi, circa 200 migranti dall'Algeria: il Viminale ha riscontrato un importante aumento di sbarchi nel sud della Sardegna, adesso è la rotta algerina a preoccupare maggiormanete Al giro di boa di questo primo mese del 2020, i numeri riguardanti gli sbarchi dei migranti nel nostro paese sono apparsi piuttosto allarmanti. Se nei primi giorni dell’anno si poteva parlare di un semplice “trend” in aumento, adesso i dati stanno iniziando a mostrare una situazione nel complesso molto grave. Il numero, già a metà gennaio, si sta avvicinando alla soglia psicologica di 1.000 arrivi. Ci si sta trovando dunque ben al di là del livello di allarme, specialmente perché nei mesi invernali le partenze dalle coste nordafricane hanno sempre fatto registrare numeri molto più bassi. Secondo l’ultimo rilevamento del ... Leggi la notizia su ilgiornale

lucacampitello1 : Raffica di sbarchi in Sardegna: controlli anti-terrorismo e un arresto - lucacampitello : Raffica di sbarchi in Sardegna: controlli anti-terrorismo e un arresto - fabrivincenzo : Governo apre i porti agli scafisti: sbarchi a raffica, Lamorgese svergognata in tv – VIDEO -