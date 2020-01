Quei misteriosi droni spia stranieri rinvenuti nelle acque cinesi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel 2019, nelle acque territoriali della Cina, sono stati rinvenuti alcuni droni spia realizzati da Paesi stranieri. Secondo quanto riportato dalla Bbc, nell’anno appena consegnato agli archivi, undici pescatori cinesi hanno trovato ben sette strani dispositivi impigliati nella loro rete. Non erano pesci. Erano sette apparecchi subacQuei e perfettamente funzionanti, creati ad hoc da qualcuno per captare informazioni preziose. Pochi giorni fa, come accade ormai annualmente dal 2016, i fortunati pescatori sono stati premiati dal governo nel corso di una cerimonia con ricompense enormi, da 72mila a 55mila dollari, cioè 17 volte il reddito medio cinese. Per l’occasione i media hanno preparato titoli trionfali: “La Cina premia i pescatori che hanno trovato i dispositivi spia stranieri”. Non è la prima volta che i pescatori del Jiangsu, il nome della provincia orientale cinese ... Leggi la notizia su it.insideover

