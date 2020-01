Qualificazioni Australian Open 2020: Martina Trevisan accede al tabellone principale. Eliminata Gatto-Monticone (Di venerdì 17 gennaio 2020) Prima volta in un tabellone principale di uno Slam per Martina Trevisan. La tennista toscana sarà presente nel main draw degli Australian Open 2020 dopo aver sconfitto nell’ultimo e decisivo turno delle Qualificazioni la canadese Eugenie Bouchard in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Davvero bravissima la nativa di Firenze, che sta giocando benissimo sul cemento Australiano, dove non ha ancora perso un set in tre partite. Quello con Bouchard era un impegno tosto, perchè la canadese, che è stata in passato anche numero 4 del mondo, sta cercando di ritrovarsi dopo essere uscita anche dalla Top-200 del ranking (ore è 211). Nel primo set è stato decisivo il break ottenuto dall’azzurra nel decimo game, mentre nel secondo Trevisan ha allungato fino al 5-0, facendo calare il sipario sul match. Purtroppo è stata eliminata Giulia Gatto-Monticone. La piemontese, numero 150 del ... Leggi la notizia su oasport

