Pupo/ Il pubblico lo premia per commento alla storia di Salvo Veneziano, Grande Frattello Vip, (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pupo come opinionista del Grande Fratello VIP 4 si sta facendo apprezzare sempre di più e il feeling con la sua collega Wanda Nara cresce sempre di più. Leggi la notizia su ilsussidiario

Tony969696 : RT @icmfanpage: Dopo l’esibizione di #icmmostro il pubblico era tutto in piedi! Le ipotesi dei giudici: . #robyfacchinetti . #pupo . #faust… - icmfanpage : Dopo l’esibizione di #icmmostro il pubblico era tutto in piedi! Le ipotesi dei giudici: . #robyfacchinetti . #pupo… - waroglight : #Zequila ha fatto serate con il padre di #pupo come pubblico ..e gli ha dato la mutanda in ricordo #gfvip -