Processo Stato-mafia: il boss Leoluca Bagarella morde un agente di polizia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel corso del delicato Processo d’appello per la trattativa Stato-mafia, si è verificato un episodio di violenza con protagonista il cognato del boss Totò Riina. Secondo quanto riporta Repubblica, Leoluca Bagarella, indicato come uno dei superkiller di Cosa Nostra e al momento condannato a diverse condanne d’ergastolo, ha infatti assalito e morso un agente della polizia penitenziaria. Il fatto è accaduto nel carcere di Sassari, mentre il detenuto veniva scortato nella sala videoconferenze per assistere al Processo. Entrambi sono stati ricoverati in infermeria: il poliziotto per via del morso, Bagarella per lo Stato d’agitazione seguito all’improvvisa escandescenza. L'articolo Processo Stato-mafia: il boss Leoluca Bagarella morde un agente di polizia proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

