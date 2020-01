Probabili formazioni, ventesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre? (Di venerdì 17 gennaio 2020) ventesima giornata di Serie A. Si comincia sabato con tre anticipi: alle 15 La Lazio di Simone Inzaghi ospita la Sampdoria; a seguire Sassuolo-Torino e in serata il match fra Napoli e Fiorentina. Nella giornata di domenica l’Inter sarà impegnata a Lecce alle 15, mentre la Juventus capolista riceve il Parma alle 20.45. Lunedì sera … L'articolo Probabili formazioni, ventesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

