Privacy: multa di 11,5 milioni a Eni Gas e Luce per telemarketing e contratti non richiesti (Di venerdì 17 gennaio 2020) La stangata del Garante per trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali e attivazione di forniture non richieste Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Privacy: multa di 11,5 milioni a Eni Gas e Luce per telemarketing e contratti non richiesti [aggiornamento delle 13… - LaGualtieriB : #PRIVACY prime sanzioni belle sode 8,5 mil di euro + 3 mil di euro a #ENIGASeLUCE per attività illecita di… - fabioferrero71 : RT @repubblica: Privacy: multa di 11,5 milioni a Eni Gas e Luce per telemarketing e contratti non richiesti -