Primera Division, Real Madrid-Siviglia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Primera Division, Real Madrid-Siviglia: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 18 gennaio alle ore 16:00, presso l’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid, si disputerà Real Madrid-Siviglia. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Primera Division. Il Real Madrid, secondo in classifica con 40 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Getafe per 0-3. Momento d’oro per i blancos, che lo scorso weekend hanno anche vinto la Supercoppa di Spagna battendo prima il Valencia e poi l’Atletico Madrid. L’obiettivo ora è quello di insediarsi solitariamente in testa alla classifica di Liga Il Siviglia è invece quarto in classifica con 35 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Athletic Club per 1-1. Momento altalenante quello dei nervionenses, comunque stabili in zona Champions League dopo un’ottima ... Leggi la notizia su termometropolitico

