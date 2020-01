Previsioni Meteo, il punto. Niente da fare per l’Inverno, adesso il rischio è che “esploda” una Primavera anticipata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Guardate bene la mappa principale, in alto, a corredo dell’articolo: è una rarissima situazione Meteorologica in cui l’attività del Vortice Polare è massima, intorno al Polo Nord si concentrano grandi tempeste di neve con venti gelidi impetuosi e freddo molto intenso mentre alle medie latitudini, su gran parte dell’Europa, dell’Asia e del Nord America, le correnti sono occidentali. E’ quello che sta succedendo in quest’Inverno nell’Emisfero settentrionale: senza scambi meridiani, l’Inverno non decolla e il freddo rimane confinato alle alte latitudini, intorno al Polo. E’ stato così fino ad ora e, soprattutto, sarà così anche nelle prossime settimane. La situazione Meteorologica infatti non cambierà: l’ondata di maltempo del weekend sarà soltanto un “incidente di percorso” per l’Anticiclone che sta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

