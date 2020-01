Presidente del Senato di parte. Ha fatto un assist a Salvini. Parla Maiorino (M5S): “Sulla Gregoretti siamo alla farsa. Le istituzioni usate come volantino elettorale” (Di sabato 18 gennaio 2020) “La Casellati ha deciso si svestire la divisa di arbitro imparziale per indossare la maglia delle opposizioni”. Sul caso Gregoretti la senatrice M5S, Alessandra Maiorino, non fa sconti alla Presidente del Senato. L’hanno spuntata le opposizioni: sul processo a Salvini per il caso Gregoretti si vota il 20 gennaio. Decisiva la scelta del Presidente del Senato di schierarsi con loro. Come giudica il suo atteggiamento? “La battaglia delle opposizioni è contro se stessi, in un groviglio di speculazioni e contraddizioni. Per noi non c’è mai stato alcun problema a votare il 20, avevamo solo chiesto se la Giunta delle Immunità dovesse rispettare la sospensione dei lavori del Senato prevista per la settimana prima delle elezioni regionali. Da quel momento la Lega e tutto il centrodestra hanno iniziato a ricorrere ad ogni mezzo pur di trasformare il Senato in un palcoscenico elettorale a uso e ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

