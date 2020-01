Prescrizione: Orlando, ‘mi ha puntato la bestiolina…’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Mi ha puntato la bestiolina. Ci sono abituato. Vi voglio bene lo stesso. Lavoriamo per vincere insieme in Emilia-Romagna e in Calabria. Torno alla campagna elettorale”. Lo scrive Andrea Orlando, vicesegretario Pd, su twitter a proposito delle polemiche con Iv sulla Prescrizione. L'articolo Prescrizione: Orlando, ‘mi ha puntato la bestiolina…’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

