Prescrizione, no allo stop. I renziani rafforzano l’asse con la Lega e Forza Italia. L’ex rottamatore rivendica la coerenza. Ma finisce isolato tra i giallorossi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Italia Viva non torna indietro. Dopo aver votato no in Commissione giustizia alla Camera allo stop alla Prescrizione, il partito di Matteo Renzi si prepara a fare lo stesso e dunque a sommare i propri voti a quelli delle destre anche in Aula. Una posizione che apre l’ennesima frattura all’interno della maggioranza giallorossa, con il Movimento 5 Stelle che difende la norma inserita nello Spazzacorrotti e il Pd che ora, insieme a Leu, l’appoggia per quel senso di responsabilità sempre rivendicato dal centrosinistra. RIBELLI E CONVINTI. “Guardiamo i fatti – ha subito sostenuto L’ex rottamatore su Facebook – c’era una legge sulla Prescrizione voluta dal Pd e dal ministro Orlando. Poi sono arrivati i populisti gialli-verdi e con i voti leghisti e grillini hanno cambiato la legge eliminando la Prescrizione e rendendo i cittadini imputati a vita. Noi abbiamo votato per ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

