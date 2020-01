Premier League, West Ham-Everton: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Premier League, West Ham-Everton: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 18 gennaio alle ore 16:00, al London Stadium di Londra, scenderanno in campo West Ham United e Everton. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Premier League. Il West Ham, si trova quintultimo in classifica a 22 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro lo Sheffield United per 1-0. Nuovo stop dunque per gli Hammers dopo il convincente successo precedente all’esordio di Moyes in panchina. Squadra molto strana quella capitolina, che ogni anno investe parecchi soldi sul mercato, salvo non riuscire mai a fare il passo in avanti che ci si attende. L’Everton ora occupa l’undicesima piazza in classifica con 28 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Brighton & Hove Albion per 1-0. Dopo lo stop contro il City, ... Leggi la notizia su termometropolitico

