Premier League, Watford-Tottenham: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Premier League, Watford-Tottenham: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 13:30 di sabato 18 gennaio, allo stadio Vicarage Road di Watford, si disputerà Watford-Tottenham. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Premier League. Il Watford oggi occupa la quartultima piazza in graduatoria con 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Bournemouth per 0-3. Musica totalmente cambiata in casa Hornets dall’arrivo di Nigel Pearson, che ha preso per mano un club che sembrava spacciato facendolo risalire fino alla zona salvezza in poche settimane. Riuscirà a concludere la sua impresa? Il Tottenham è invece in ottava posizione in classifica a 30 punti, reduce dalla sconfitta in casa contro il Liverpool per 0-1. Periodaccio per gli Spurs, che contano un solo successo nelle ultime cinque uscite di Premier e vedono allontanarsi ... Leggi la notizia su termometropolitico

OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… - dottorinen : @InfoSughi @missNormaJane Eppure basterebbe poco, tipo leggere. - ThrilIalnManila : RT @JuventusJay: E comunque da noi #Eriksen farebbe panchina. La fa #Ramsey che in premier league comandava e gli pisciava in testa a quest… -