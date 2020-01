Premier League, Norwich-Bournemouth: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Premier League, Norwich-Bournemouth: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 16:00 di sabato 18 gennaio, allo stadio Carrow Road di Norwich, si disputerà Norwich-Bournemouth. La partita sarà valevole per la 23esima giornata di Premier League. Il Norwich stazione in coda alla classifica con 14 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Manchester United per 4-0. Situazione quasi disperata per i Canaries, ogni settimana che passa sempre più ultimi e vicini alla retrocessione. La vittoria in Premier manca dallo scorso 23 novembre e in questa sfida vale sei punti. Non se la passa di certo meglio il Bournemouth, penultimo con 20 punti e sconfitto nell’ultima partita giocata in casa contro il Watford per 0-3. Le Cherries sono in caduta libera dopo un discreto avvio di stagione: urge cambiare il trend o la situazione si farà ancora più delicata. In questa ... Leggi la notizia su termometropolitico

